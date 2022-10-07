Российские военные пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

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Российские военные пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило о пресечении атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские военные в ходе выполнения спецоперации пресекли атаку Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие не дали провести наступление противника на Краснолиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих», — заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков. По его словам, ВС России также уничтожили две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять вражеских пикапов.

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В районе села Пятихатки Херсонской области российские военные ударили по ротной тактической группе 60-й пехотной бригады ВСУ. За сутки на Николаево-Криворожском направлении удалось поразить более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей противника.

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Провалились попытки наступления ВСУ и на Купянском направлении, заявил Игорь Конашенков. Там ВС России уничтожили более 80 украинских военнослужащих.

Минобороны РФ

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