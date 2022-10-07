ВС России уничтожили более 300 военнослужащих тактической группы пехотной бригады ВСУ под Херсоном | 360°

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ВС России уничтожили более 300 военнослужащих тактической группы пехотной бригады ВСУ под Херсоном

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07 октября 2022, 14:40

ВС России уничтожили более 300 военнослужащих тактической группы пехотной бригады ВСУ под Херсоном

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Российская армия уничтожила свыше 300 военнослужащих тактической группы 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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