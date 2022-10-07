Попытки ВСУ наступать на Купянском направлении провалились | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 14:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Попытки ВСУ наступать на Купянском направлении провалились Минобороны: ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два батальона ВСУ попытались наступить на Купянском направлении, но российские военные отразили все атаки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенко.

«На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены», — сказал Конашенков.

Реклама

Он отметил, что ВС России уничтожили десять автомобилей, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники и немецкая самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами.

Реклама

Всего с 24 февраля Вооруженные силы РФ уничтожили 862 боевые машины реактивных систем залпового огня ВСУ, 3453 орудия украинской полевой артиллерии и миномета.

1 0 0 0 0 0