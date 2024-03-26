Мир 26 марта 2024, 05:16 На Западе заявили об утрате украинцами уверенности в захвате территорий РФ WSJ: украинцы потеряли уверенность, что ВСУ смогут вернуть утраченные территории РИА «Новости»

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Украинцы усомнились в возможностях ВСУ вернуть под контроль утраченные территории. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

«Провал крупного украинского контрнаступления в прошлом году, когда Киев потерял десятки тысяч военнослужащих, ослабил уверенность украинцев в том, что они сумеют освободить потерянные территории, поскольку видят, как истощается их живая сила», — говорится в материале.

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Издание также отметило, что самые большие проблемы ВСУ на сегодняшний день — это дефицит боеприпасов и нехватка личного состава в украинской армии.

Ранее во Франции назвали варианты вступления своих военных в прямые боестолкновения с российской армией на Украине, если «украинский фронт потерпит крах». В одном из сценариев интервенции отмечается, что французские войска разместят в укрепрайонах и траншеях ВСУ.

До этого депутат Верховной Рады Николай Княжицкий обвинил власти страны, включая президента Владимира Зеленского, в нежелании взять на себя ответственность за принятие закона о мобилизации.