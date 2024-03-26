26 марта 2024, 05:05
«Не хотят в мясорубку». Священник рассказал о настроениях украинских военнопленных
Священник заявил, что украинские военнопленные попросили не обменивать их
Украинские военнопленные не хотят возвращаться на родину, чтобы их опять послали на смерть. Об этом рассказал РИА «Новости» священник Олег, служивший в колонии для военнопленных.
По словам священнослужителя, бывшие бойцы ВСУ удивляются хорошему отношению к ним в России.
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«У них отдельные бараки, у них трехразовое питания с расчетом калорий, у них одежда новая у всех, сигареты выдают. Они здесь, в России, у нас, вообще ни в чем не нуждаются. Единственной просьбой было не добавлять их в списки на обмен, потому что не хотят они больше в эту мясорубку попадать», — рассказал священник.
Сами украинцы рассказывали ему, что с российскими пленными на Украине обращаются ужасно. Поэтому такого же отношения они ожидали в России. На Украине им рассказывали, что в российском плену их будут мучить и пытать.
Ранее стал известно, что 18 солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались плен, не дождавшись прикрытия и помощи со стороны сослуживцев.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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