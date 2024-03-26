Спецоперация 26 марта 2024, 05:05 «Не хотят в мясорубку». Священник рассказал о настроениях украинских военнопленных Священник заявил, что украинские военнопленные попросили не обменивать их РИА «Новости»

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Украинские военнопленные не хотят возвращаться на родину, чтобы их опять послали на смерть. Об этом рассказал РИА «Новости» священник Олег, служивший в колонии для военнопленных.

По словам священнослужителя, бывшие бойцы ВСУ удивляются хорошему отношению к ним в России.

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«У них отдельные бараки, у них трехразовое питания с расчетом калорий, у них одежда новая у всех, сигареты выдают. Они здесь, в России, у нас, вообще ни в чем не нуждаются. Единственной просьбой было не добавлять их в списки на обмен, потому что не хотят они больше в эту мясорубку попадать», — рассказал священник.

Сами украинцы рассказывали ему, что с российскими пленными на Украине обращаются ужасно. Поэтому такого же отношения они ожидали в России. На Украине им рассказывали, что в российском плену их будут мучить и пытать.

Ранее стал известно, что 18 солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались плен, не дождавшись прикрытия и помощи со стороны сослуживцев.