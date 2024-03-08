Спецоперация 08 марта 2024, 21:24 Российские военные полностью уничтожили секретный центр космической разведки ВСУ ВС России ударили по центру космической разведки ВСУ «Овидиополь-2» РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ударили по секретному центру космической разведки Украины «Овидиополь-2». Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«По информации профильных ресурсов, ключевой объект спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ „Овидиополь-2“ полностью уничтожен в результате ночного удара», — добавили авторы материала.

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Во времена СССР на объекте дислоцировался 8-й отдельный радиоузел КГБ. В последнее время центр перешел к НАТО, объект контролировали иностранные спецслужбы.

За минувшую неделю российские войска нанесли 34 групповых удара по украинским арсеналам, пунктам дислокации ВСУ, складам ГСМ и объектам, где готовили безэкипажные катера. ВС России улучшили положение на Купянском направлении. Потери противника за неделю составили около 540 человек.

Российские военные прорывают линию соприкосновения на фоне острой нехватки боеприпасов в украинской армии. Летом для ВСУ настанет переломный момент.