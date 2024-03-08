Спецоперация 08 марта 2024, 15:21 Минобороны отчиталось о групповых ударах по объектам ВСУ МО: ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара по военным объектам ВСУ Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Российские войска за неделю нанесли 34 групповых удара по украинским арсеналам, складам ГСМ, пунктам дислокации ВСУ и объектам, на которых собирали и готовили безэкипажные катера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удары нанесли в период с 2 по 8 марта.

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«Поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ», — указали в пресс-службе.

В оборонном ведомстве также заявили, что ВС России улучшили боевые позиции на Купянском направлении. Войска атаковали ВСУ около Купянска, Песчаного и Берестового Харьковской области. За неделю противник потерял порядка 540 боевиков на этом участке.

Ранее телеканал Welt указал, что на фоне острого дефицита боеприпасов в ВСУ российские военные прорывают линию соприкосновения. В издании предположили, что летом для украинских боевиков наступит переломный момент.