Спецоперация 08 марта 2024, 14:46 Украину предупредили о прорыве ВС России и переломном моменте в зоне СВО Welt: летом Украину ждет переломный момент в зоне СВО РИА «Новости»

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Ситуация в зоне специальной операции может кардинально измениться для Украины. Об этом сообщил телеканал Welt.

По данным издания, Россия прорывает линию соприкосновения, а украинские войска нуждаются в боеприпасах. Также в ВСУ наблюдается острая нехватка военнослужащих.

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«Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент для ВСУ», — заявили журналисты.

Дисбаланс между артиллерийскими снарядами и численностью бойцов в пользу России приведет к еще большему продвижению войск. Российские солдаты уже освободили Авдеевку и продолжают наступление, заключили авторы материала.

Следующее контрнаступление ВСУ закончится так же плачевно, как и предыдущее, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По словам парламентария Михаила Шеремета, новое наступление станет концом для украинских войск.