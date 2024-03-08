08 марта 2024, 14:46
Украину предупредили о прорыве ВС России и переломном моменте в зоне СВО
Welt: летом Украину ждет переломный момент в зоне СВО
Ситуация в зоне специальной операции может кардинально измениться для Украины. Об этом сообщил телеканал Welt.
По данным издания, Россия прорывает линию соприкосновения, а украинские войска нуждаются в боеприпасах. Также в ВСУ наблюдается острая нехватка военнослужащих.
Реклама
«Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент для ВСУ», — заявили журналисты.
Дисбаланс между артиллерийскими снарядами и численностью бойцов в пользу России приведет к еще большему продвижению войск. Российские солдаты уже освободили Авдеевку и продолжают наступление, заключили авторы материала.
Следующее контрнаступление ВСУ закончится так же плачевно, как и предыдущее, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По словам парламентария Михаила Шеремета, новое наступление станет концом для украинских войск.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама