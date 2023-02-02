Спецоперация 02 февраля 2023, 21:57 Российские военные отрезали пути снабжения ВСУ в районе Угледара Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ отрезали от путей снабжения в районе Угледара РИА «Новости»

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Российские военные «перебили» пути снабжения украинских войск техникой и живой силой в районе Угледара. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведется подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют», — заявил он.

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Бойцы ВС России продолжают наступать на Донецком направлении. Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что все въезды в Артемовск уже находятся под контролем российских военных. Для окончательного взятия города в кольцо солдатам осталось пройти 10 километров. В связи с этим внимание в основном сосредоточено на дорогах, по которым ВСУ пытаются подвозить боевые резервы. Безопасно вывести бойцов из города, по словам Онуфриенко, у киевского режима не получится.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Николаевка в ДНР. Днем ранее он заявил об освобождении населенного пункта Сакко и Ванцетти, находящегося от Артемовска на расстоянии примерно 20 километров. Оба села взяли под контроль подразделения ЧВК «Вагнер».