Эксклюзив 02 февраля 2023, 19:34 ВС России окружили Артемовск. Украина безуспешно пытается подвезти резервы для ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: российские войска держат под контролем все въезды в Артемовск РИА «Новости»

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Все въезды в Артемовск находятся под контролем российских военных. Но украинское руководство не оставляет попыток подвезти резервы, чтобы поддерживать силы ВСУ в городе. Об этом в рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Ситуация в Артемовске сейчас близка к окружению. По сути, российским военным осталось пройти 10 километров, чтобы окончательно замкнуть кольцо вокруг города. Поэтому все внимание сейчас приковано к дорогам, по которым киевский режим пытается подвозить боевые резервы.

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«За участок трассы Часов Яр — Артемовск продолжаются ожесточенные бои. Это ближайшая дорога, которая ведет из города на Славянск. Таким образом, до Артемовска остается менее четырех километров. А это практически прицельная дальность танка, который может выехать из укрытия и нанести огневое поражение», — рассказал Онуфриенко.

Он отметил, что от Клещеевки, которая находится под контролем российской армии, дорога ведет через Красное на Константиновку.

«Из Константиновки уже выводят подразделения ВСУ. ВС России находятся менее чем в двух километрах от нее», — добавил аналитик.

Организовать запланированный безопасный вывод войск ВСУ из Артемовска невозможно. Тем не менее киевский режим предпринимает безуспешные попытки прорваться в город. Очередную колонну ВСУ российские солдаты уничтожили накануне.

Боевики пытались прорваться со стороны Часова Яра на машинах, которые шли на большом расстоянии друг от друга, но это не помогло. Вернуться смогли только несколько машин, которые находились в хвосте колонны.

«Киев будет до последнего держать оборону в Артемовске, значит, нам нужно увеличивать огневую мощь», — резюмировал Онуфриенко.

Накануне Минобороны Великобритании спрогнозировало новые локальные успехи российских войск. О доминировании России в боях за Артемовск доложила британская разведка.