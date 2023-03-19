19 марта 2023, 14:19
Российские военные отбили атаку ВСУ в пригороде Орехова в Запорожье
Член ВГА Рогов сообщил о новой атаке ВСУ в пригороде Орехова Запорожской области
Российские подразделения отбили атаку ВСУ в Пологовском районе Запорожской области, в пригороде Орехова. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Колонна ВСУ была обнаружена с воздуха, и по ней отработали наши артиллеристы», — отметил Рогов.
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По его словам, противник потерял несколько десятков боевиков и не менее четырех бронетранспортеров.
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Член военно-гражданской обратил внимание, что боевики пытались при помощи разведки боем прощупать оборону ВС России в данном районе.
Ранее Рогов уличил Украину в информационной атаке на Запорожскую область. По его мнению, целью операции является снижение бдительности российских солдат и общества.
В субботу, 18 марта, удар по базе иностранных наемников в Запорожье уничтожил десятки боевиков.
ВСУ
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