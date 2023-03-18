18 марта 2023, 14:09
Удар по базе иностранных наемников в Запорожье уничтожил десятки боевиков
Рогов заявил о ликвидации десятков наемников после удара по ресторану в Запорожье
Действующие в рамках специальной военной операции российские войска нанесли удар по ресторанному комплексу «Моника Белуччи» в Запорожье, который иностранные наемники превратили в военную базу. Из-под завалов уже достали несколько десятков тел погибших. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Он отметил, что удар по ресторанному комплексу, расположенному в ЖК «Ренессанс», нанесли в 04:15.
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«Комплекс был одной из основных баз для элиты из Иностранного легиона — именно здесь располагались зарубежные нацисты-наемники и инструкторы», — написал Рогов.
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Политик отметил, что украинские власти поспешили заявить, что пострадавших и погибших среди людей нет.
«Правильно, иностранные наемники-нацисты — не люди. Русская весна для оккупантов из Иностранного легиона стала последней», — резюмировал Рогов.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что в ночь на субботу, 18 марта, в Запорожье произошла целая серия взрывов. Он уточнил, что целями выпущенных снарядов стали объекты, которые забрали себе украинские военные.
Взрывы
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожье
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