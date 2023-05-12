Спецоперация 12 мая 2023, 23:17 Пригожин сообщил, что «Вагнер» продвинулся на 400 метров в Артемовске Пригожин: общее продвижение ЧВК «Вагнер» в Артемовске составило еще 400 метров РИА «Новости»

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Глава ЧВК Евгений Пригожин рассказал о том, что штурмовики продвинулись на 400 метров в Артемовске Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена в его Telegram-канале.

Всего же общая площадь продвижения «вагнеровцев» составила 132 тысячи квадратных метров.

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«Пока я перемещался, подразделения ЧВК „Вагнер“ заняли еще 40 тысяч метров, продвинувшись до 200 метров в различных направлениях. Под контролем противника остаются менее двух километров квадратных», — сказал Пригожин.

Пригожин при этом добавил, что украинские войска предпринимают попытки контратаковать с правого фланга. При этом он добавил, что украинские силы предпринимают попытки контратаковать с правого фланга.

Сегодня же предприниматель опроверг сообщения, что часть бойцов «Вагнера» отправилась в резерв. Пригожин подчеркнул, что никаких мест для отдыха у частной военной компании нет и все «музыканты» стоят намертво, чтобы удержать позиции перед атакой противника.