Спецоперация 13 мая 2023, 07:45 Командир «Ахмата» сообщил о безуспешности попытки наступления ВСУ Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал контрнаступление ВСУ и обстрел Луганска РИА «Новости»

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Украинские военные попытались провести атаку на Артемовском направлении, но их попытки не увенчались успехом. Об этом в Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Противник предпринимал попытки выдавить наши подразделения на Артемовском направлении, но не смог достичь успеха. Наши бойцы выстояли и удержали свои позиции», — сказал он.

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Также Алаудионов отметил, что украинские военные нанесли удар по Луганску ракетным комплексом.

«Взрывы произошли практически одновременно. Это говорит о том, что удар нанесли одним комплексом. Говорить о том, что это были британские ракеты, пока преждевременно. Серьезного урона взрывы не нанесли», — добавил командир спецназа.

Также Алаудинов подчеркнул, что нет такого количества ракетных систем для Украины, способных в корне изменить ситуацию в зоне специальной операции.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что у ВСУ нет необходимых ресурсов, чтобы сделать что-то сверхъестественное на поле поля.