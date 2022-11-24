Важное 24 ноября 2022, 13:52 Российские военные нарушили переброску резервов ВСУ и доставку вооружения Минобороны сообщило о нарушении переброски резервов ВСУ на поле боя РИА «Новости»

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Вооруженные силы России помешали переброске резервов украинской армии по железной дороге и доставке иностранного оружия в районы боевых действий. Об этом сообщило Минобороны.

«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — подчеркнули в ведомстве.

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В Минобороны РФ уточнили, что массированный удар нанесли 23 ноября. Военные применили высокоточное оружие не только наземного, но и морского и воздушного базирования. Им удалось точно поразить все назначенные цели.

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Удары по Киеву, обратили внимание в Минобороны, не наносили. Разрушения городу нанесли украинские и западные средства ПВО.

Ранее российские военные уничтожили диверсионные группы ВСУ около села Павловка в ДНР.