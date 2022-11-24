Важное 24 ноября 2022, 13:51 Минобороны России опровергло нанесение ударов по Киеву 23 ноября Минобороны: все разрушения в Киеве 23 ноября вызваны падением ракет украинской ПВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные 23 ноября не наносили удары по Киеву, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он обратил внимание на высказывания властей Украины о разрушениях в городе и подчеркнул, что все они стали результатом падения ракет противовоздушной обороны ВСУ.

«Особо подчеркну: ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось», — сказал Конашенков.

Реклама

Представитель ведомства отметил, что украинские военные размещают средства ПВО в жилых кварталах Киева. Все разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранной и украинской противовоздушной обороны, добавил он.

Реклама

Конашенков добавил, что 23 ноября ВС РФ наносили удары по системе военного управления Украины и объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены, заключил представитель министерства.

Российские военные начали наносить массированные удары высокоточным оружием по военным объектам ВСУ и энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, который организовала украинская военная разведка. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что на все попытки диверсий на российской территории последуют жесткие ответы.