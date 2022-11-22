Спецоперация 22 ноября 2022, 13:37 Российские военные уничтожили диверсионные группы ВСУ около села Павловка в ДНР Минобороны сообщило о ликвидации украинских диверсионных групп около Павловки в ДНР РИА «Новости»

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Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Южно-Донецком направлении уничтожили три разведывательно-диверсионных группы ВСУ около села Павловка. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Военные также нанесли удар по механизированной роте украинских боевиков. Общие потери противника на этом участке составили более 50 человек убитых и раненых. Полностью уничтожены три боевые машины пехоты и два бронированных автомобиля.

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На Донецком направлении в ходе наступления и отражения контратаки противника российские войска уничтожили более 120 украинских боевиков, два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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Попытку мотопехотной роты ВСУ атаковать позиции российских войск около поселка Новоселовское Луганской Народной Республики пресекли артиллерийские подразделения упреждающим огнем. Получивший серьезное поражение противник отступил.

Далеко уйти украинским боевикам не удалось. Российские военные полностью их заблокировали. Общие потери ВСУ составили 50 человек убитыми и ранеными, а рота лишилась танка, трех боевых машин пехоты и пяти автомобилей.

Еще одной неудачей закончилась попытка мотопехотной роты ВСУ при поддержке иностранных наемников атаковать российские войска на подходе к селу Стельмаховка. Противник получил огневое поражение и потерял до 40 человек, а также три бронированных автомобиля и три пикапа.