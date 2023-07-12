Спецоперация 12 июля 2023, 07:53 Российские бойцы начали охоту на французскую ракету SCALP Рогозин: «Охотники за привидениями» получили приказ захватить ракету SCALP Викимедиа

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Российские военные попытаются захватить французскую крылатую ракету SCALP, чтобы передать ее для изучения специалистам российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатический источник написало о планах Франции поставить ВСУ 50 ракет SCALP, которые могут преодолевать расстояние 250 километров. Другие французские СМИ писали, что снаряды уже доставлены на Украину.

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По словам Рогозина «затрофеить» ракеты постараются военно-технические советники из группы «Царские волки» и добровольцы отрядов «Барс».

«Наши „Охотники за привидениями“ уже получили такой приказ. Если она так же удачно, как и британская ракета, приземлится в зоне нашей ответственности, мы ее вытащим, чего бы это нам ни стоило», — сказал он.

Специалисты оборонно-промышленного комплекса начали изучать сбитую российскими силами ракету Storm Shadow. Боеприпас доставили в Москву из Запорожской области. Его вытащили военные из добровольческого отряда «Барс-11».