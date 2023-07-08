08 июля 2023, 14:22
Специалисты ОПК приступили к изучению трофейной ракеты Storm Shadow
Рогозин: специалисты ОПК начали изучать доставленную в Москву ракету Storm Shadow
Специалисты оборонно-промышленного комплекса начали изучать сбитую российскими силами ракету Storm Shadow. Об этом сообщил ТАСС руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«Изучает оборонно-промышленный комплекс», — сказал Рогозин.
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Боеприпас доставили в Москву из Запорожской области. Дальнобойную британскую ракету специально передали представителям ОПК России для дальнейшего исследования. ВСУ пытались помешать транспортировке боевого трофея с линии боевого соприкосновения.
Боеприпас вытащили с линии фронта военные из добровольческого отряда «Барс-11». По словам Рогозина, она разрушилась только частично, потому что упала очень удачно, плашмя. Руководитель военно-технического центра «Царские волки» обратил внимание, что в ракете применили электронику очень высокого уровня, которая смогла выдержать перегрузки при падении.
Дмитрий Рогозин
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