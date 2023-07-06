Спецоперация 06 июля 2023, 20:42 Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow Рогозин рассказал о захвате британской крылатой ракеты Storm Shadow РИА «Новости»

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Военные из добровольческого отряда «Барс-11» вытащили с линии конфликта практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Она разрушилась только частично: упала очень удачно, плашмя. Наши технические специалисты прямо на поле боя расчленили ее на несколько частей для удобства транспортировки», — сказал он.

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По словам Рогозина, в ракете применили электронику очень высокого уровня, которая смогла выдержать перегрузки при падении. Операцию по эвакуации трофейной ракеты проводили в течение двух дней.

Трофей передали профильным специалистам, которые тщательно изучат конструкции и начинку Storm Shadow. Глава центра «Царские волки» отметил, что это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы с подобными ракетами.

В США отмечали, что попадание ракеты к российским специалистам очень нежелательно.