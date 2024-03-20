20 марта 2024, 20:18
Российские снайперы за минуту ликвидировали группу польских наемников
Mash: снайперы России за минуту нейтрализовали группу из 12 польских наемников
Снайперы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции ликвидировали группу из 12 польских наемников на Харьковском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников на Харьковском направлении», — написали авторы публикации.
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Российские бойцы выслеживали иностранцев три дня, а затем уничтожили их в «Шервудском лесу» под Изюмом.
Ранее российские военные ликвидировали бразильских наемников в Луганской Народной Республике. Боевые действия развернулись в Кременском лесу.
На стороне ВСУ — наемники из Польши, Грузии, Франции и других стран. При этом некоторые иностранцы боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией, поэтому сидят в тылу.
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