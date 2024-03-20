Спецоперация 20 марта 2024, 20:18 Российские снайперы за минуту ликвидировали группу польских наемников Mash: снайперы России за минуту нейтрализовали группу из 12 польских наемников Pxhere

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Снайперы Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции ликвидировали группу из 12 польских наемников на Харьковском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Пара российских снайперов за минуту уничтожила группу польских наемников на Харьковском направлении», — написали авторы публикации.

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Российские бойцы выслеживали иностранцев три дня, а затем уничтожили их в «Шервудском лесу» под Изюмом.

Ранее российские военные ликвидировали бразильских наемников в Луганской Народной Республике. Боевые действия развернулись в Кременском лесу.

На стороне ВСУ — наемники из Польши, Грузии, Франции и других стран. При этом некоторые иностранцы боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией, поэтому сидят в тылу.