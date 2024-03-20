20 марта 2024, 18:45
Российские военные ликвидировали бразильских наемников в ЛНР
Командир разведгруппы «Ахмата» показал кадры боев с бразильскими наемниками
Российские военные ликвидировали бразильских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Кадры действий «солдат удачи» опубликовал в своем Telegram-канале командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
Боевые действия развернулись в Кременском лесу в ЛНР. Видео, снятое нашлемной камерой одного из наемников, оказалось в руках россиян.
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Согласно сообщению, иностранные боевики ликвидированы. Они вели переговоры по рации на немецком языке.
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французские наемники в рядах украинских войск боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией. Рогов добавил, что с наемников буквально сдувают пылинки — их очень берегут.
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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