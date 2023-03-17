Спецоперация 17 марта 2023, 22:02 Российские силы взяли под контроль 70% Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин: ВС России контролируют около 70% Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженнные силы России взяли под контроль до 70% территории Артемовска. Об этом советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил в интервью «Россия 24».

«Если говорить об Артемовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может даже уже более — до 70% самого города», — отметил он.

Реклама

Гагин напомнил, что сейчас Артемовск находится в оперативном окружении. Российские артиллеристы контролируют практически все ведущие в город дороги.

Реклама

ВСУ пытались организовать контрнаступление и войти в город со стороны Часова Яра. Их планы сорвали, однако в этом населенном пункте осталась многочисленная группировка войск, подчеркнул советник. По его словам, в Артемовске находится не меньше десяти тысяч украинских военнослужащих.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские силы не дали нескольким взводам ВСУ выйти из Артемовска. По его словам, ситуация плавно продвигается в направлении освобождения Артемовска.

Бойцы ЧВК «Вагнер» перекрыли основные дороги, которые ведут в Артемовск. Также ВСУ потеряли контроль над железнодорожной веткой, связывающей город с Часовым Яром.