Спецоперация 16 марта 2023, 09:57 Бойцы ЧВК «Вагнер» показали освобожденное село Зализнянское под Артемовском «РВ»: появились первые кадры из взятого ЧВК «Вагнер» села Зализнянское в ДНР РИА «Новости»

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Российские силы взяли под контроль село Зализнянское в Донецкой Народной Республике. Бойцы ЧВК «Вагнер» показали, что осталось от населенного пункта после отступления Вооруженных сил Украины. Видео опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

«Первое видео, записанное бойцами ЧВК „Вагнер“ из Зализнянского, взятого ими под контроль сегодня днем», — подписал кадры администратор канала.

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Бойцы развернули флаг частной военной компании перед домом. Один из них объявил, что село взяли с боем 15 марта. Оператор показал сломанные деревья, покосившиеся столбы, разрушенные дома.

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Военкоры «Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков заявили, что потеря Зализнянского ухудшила для ВСУ оперативную обстановку. В радиусе четырех-пяти километров от села нет ни одного населенного пункта, и российские силы переключатся на изгнание противника из лесопосадок.

Село Зализнянское находится примерно в 14 километрах от Артемовска. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что штурмовые отряды освободили его, несмотря на тяжелейшие бои. Это, по его словам, позволило продвинуться в окружении райцентра. Войска взяли под контроль завод «Востокмаш» и продвинулись вглубь промзоны.