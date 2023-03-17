Спецоперация 17 марта 2023, 16:29 Российские силы пресекли попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска Пушилин: российские силы не дали взводам ВСУ выйти из Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы не дали нескольким взводам ВСУ покинуть Артемовск. Об этом сообщил в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«[Попытки выхода украинских военных] были пресечены нашими подразделениями. Ситуация плавно продвигается в направлении освобождения Артемовска», — подчеркнул он.

Реклама

В районе Артемовска уже долгое время продолжаются ожесточенные бои. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее отмечал, что окружение города неизбежно. Он обращал внимание, что власти Украины бросают на это направление неподготовленных мобилизованных.

Реклама

По данным военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские силовики запустили мобильный крематорий в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска. Комплекс развернули в лесу. Тела погибших, по его словам, туда свозят на пикапах и грузовиках.