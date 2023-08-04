Спецоперация 04 августа 2023, 08:14 Российские силы выявили под Угледаром англоязычных иностранных наемников РИА «Новости»: ВС РФ обнаружили иностранных наемников ВСУ под Угледаром РИА «Новости»

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Российский радиоперехват обнаружил присутствие иностранных наемников на Угледарском направлении в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил военный с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

«В последнее время у нас на Угледарском направлении очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская», — рассказал военный.

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По его словам, этот факт подтвердил разведданные ВС РФ о том, что в этом районе со стороны ВСУ воюют иностранные наемники.

Группа украинской пехоты подорвалась на собственных минах при попытке атаки на Угледарском направлении. Помимо своих ошибок ВСУ помешала российская РСЗО.

В июле стало известно, что украинские диверсанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями под Угледаром. Их действия на видео запечатлел беспилотник.