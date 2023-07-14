Происшествия 14 июля 2023, 14:45 Беспилотник снял на видео, как украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями РИА «Новости»: украинские диверсанты расстреляли автомобиль с мирными людьми под Угледаром

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Украинские диверсанты расстреляли машину с двумя мирными жителями под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Беспилотник снял их действия на видео, кадры опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Диверсионно-разведывательная группа на украинском броневике «Казак-2» попыталась организовать засаду в лесопосадке. Боевики замаскировали машину в зарослях и рассредоточились по территории.

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В это же время мимо проезжал легковой автомобиль с мирными людьми. Диверсанты вышли из укрытия и практически в упор расстреляли легковушку.

В машине находились водитель и пассажир, ехавший на заднем сиденье. Украинские боевики вытащили тела из салона и бросили их в лесопосадке, сообщил «Царьград».

Затем члены ДРГ попытались завести расстрелянный автомобиль, видимо, чтобы замести следы и отогнать его в заросли. Для этого они толкали машину своим броневиком.

Диверсанты не успели спрятать легковушку, поскольку по ним начала бить российская артиллерия. Боевики сели в «Казак-2» и уехали.

Ранее командир подразделения батальона «Крым» сообщил, что украинские военные расстреливали мирных жителей при попытке эвакуироваться из зоны боевых действий в Запорожской области. Боевики ВСУ подорвали автомобиль пожилой пары.