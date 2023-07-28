Спецоперация 28 июля 2023, 05:37 «Не успели добраться». Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах под Угледаром Пехота ВСУ подорвалась на собственных минах под Угледаром РИА «Новости»

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Группа украинской пехоты подорвалась на собственных минах, когда попыталась атаковать на Угледарском направлении в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил военный с позывным Бука из второго стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

«Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», — рассказал боец.

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Он отметил, что помимо своих ошибок украинским военным помешала российская РСЗО, которая «накинула им сверху вдобавок». В итоге очередная попытка нанести удар обернулась для боевиков киевского режима новой неудачей. Бука отметил, что ВСУ все время пытаются прорваться с наступательной миссией, однако все безрезультатно.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что иностранные поставки не помогут Украине повлиять на ход специальной военной операции. По его словам, единственное, что получит помогающий киевскому режиму Запад — это «антирекламу» на свое оружие.