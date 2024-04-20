20 апреля 2024, 13:45
Российские силы отразили восемь контратак ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС РФ отразили 8 контратак ВСУ в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ в районах четырех населенных пунктов в ДНР и в результате улучшили свои позиции. Об этом сообщило Минобороны.
Попытки атак в течение суток предпринимали группы 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й украинских механизированных бригад возле Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалинова. В результате ВСУ потеряли до 355 бойцов. Кроме того, ВС России ликвидировали две боевые машины пехоты и пять автомобилей украинской армии.
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В ходе контрбатарейной борьбы группировке «Центр» удалось поразить чешскую самоходную пушку Dana, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
Оборонное ведомство также отчиталось об ударах российских сил по двум транспортным объектам Украины и хранилищу авиатоплива. Помимо этого, средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский самолет Су-25, а также 213 беспилотников и пять французских авиабомб Hammer.
Минобороны РФ
ДНР
ВСУ
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