Важное 20 апреля 2024, 13:45 Российские силы отразили восемь контратак ВСУ в ДНР Минобороны: ВС РФ отразили 8 контратак ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ в районах четырех населенных пунктов в ДНР и в результате улучшили свои позиции. Об этом сообщило Минобороны.

Попытки атак в течение суток предпринимали группы 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й украинских механизированных бригад возле Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалинова. В результате ВСУ потеряли до 355 бойцов. Кроме того, ВС России ликвидировали две боевые машины пехоты и пять автомобилей украинской армии.

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В ходе контрбатарейной борьбы группировке «Центр» удалось поразить чешскую самоходную пушку Dana, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Оборонное ведомство также отчиталось об ударах российских сил по двум транспортным объектам Украины и хранилищу авиатоплива. Помимо этого, средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский самолет Су-25, а также 213 беспилотников и пять французских авиабомб Hammer.