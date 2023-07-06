Спецоперация 06 июля 2023, 09:28 Российские силы отбили атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении Начальник пресс-центра группировки «Юг» Астафьев: атаки штурмовых групп ВСУ отразили РИА «Новости»

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Бойцы Южной группировки ВС России отбили атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ», — отметил Астафьев.

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Он уточнил, что бои шли на Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По словам руководителя пресс-центра, противник лишился солдат и техники.

Так, бойцы группировки войск «Юг» уничтожили под Соледаром польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Сокрушительный удар российские солдаты нанесли ночью.

Одновременно подразделения группировки войск «Днепр» ликвидировали арсенал ВСУ, предназначенный для контрнаступления на Херсонском направлении. Удар по скоплению техники противника нанес комплекс «Ланцет».