Спецоперация 06 июля 2023, 08:59 Артиллеристы подстерегли и уничтожили у Соледара САУ Krab Группировка войск «Юг» уничтожила под Соледаром САУ Krab польского производства РИА «Новости»

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Российские подразделения группировки войск «Юг» уничтожили под Соледаром самоходную артиллерийскую установку Krab, произведенную в Польше и поставленную Вооруженным силам Украины. Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сказал РИА «Новости», что военные специально дожидались ночи, чтобы нанести удар.

«Днем обнаружили [на фланге у Соледара] САУ Krab калибра 155 миллиметров. Чтобы не спугнуть его, потому что днем они уезжают, решили поразить ночью», — сказал он.

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Военнослужащий назвал еще одно преимущество атак в темное время суток — технику легче обнаружить среди деревьев, используя тепловизоры. Когда опустилась ночь, российские артиллеристы нанесли по САУ Krab удар. В машине подорвался боекомплект, она загорелась и вышла из строя.

Еще одну польскую установку уничтожили в городе Часов Яр под Артемовском. Военные ударили по ней из дальнобойного вооружения.