Спецоперация 06 июля 2023, 08:57 Российский спецназ уничтожил подготовленную ВСУ технику для контрнаступления Спецназ ВС России уничтожил технику ВСУ на Херсонском направлении и сорвал план атаки РИА «Новости»

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Подразделения группировки войск «Днепр» ликвидировали военную технику ВСУ, предназначенную для контрнаступления на Херсонском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из подразделений.

«Наша воздушная разведка выявила скопление военной техники ВСУ в лесополосе. Они подготовили ее для наступления на наши позиции. После обнаружения технику вывели из строя ударом комплекса „Ланцет“, — рассказал он.

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Кроме того, противник понес потери в личном составе.

Командир отметил, что разведка работает без перерывов, в круглосуточном режиме.

«Наши глаза постоянно в воздухе, противнику об этом известно. Они стараются скрытно перемещать личный состав и технику, но мы все равно обнаруживаем их. В этот раз удалось сорвать „накат“ на нашу оборону», — добавил военнослужащий.

Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке атаки ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении.