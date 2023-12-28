Спецоперация 28 декабря 2023, 08:09 Российские подразделения остановили продвижение «Азова» под Красным Лиманом ВС России уничтожили 6 «опорников» ВСУ на Краснолиманском направлении sitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Российская группировка войск «Центр» остановила продвижение боевиков ВСУ, в том числе «Азова»*. Об этом РИА «Новости» рассказал старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения „Азов“* при поддержке танка», — уточнил военный.

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Продвижение Вооруженных сил Украины остановили благодаря качественной работе операторов FPV-дронов и артиллерии. Во время боевых действий российские бойцы ликвидировали танк Т-72 и БМП-1 противника.

Также штурмовая авиация группировки уничтожила три опорных пункта украинских боевиков к западу от Червоной Дибровы. Расчеты тяжелых огнеметных систем ликвидировали еще три «опорника» украинских боевиков.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские диверсионные группы активизировались на Краснолиманском направлении. В составе ДРГ присутствуют снайперы и расчеты противотанковых управляемых ракет.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.