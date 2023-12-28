28 декабря 2023, 08:09
Российские подразделения остановили продвижение «Азова» под Красным Лиманом
ВС России уничтожили 6 «опорников» ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская группировка войск «Центр» остановила продвижение боевиков ВСУ, в том числе «Азова»*. Об этом РИА «Новости» рассказал старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
«В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения „Азов“* при поддержке танка», — уточнил военный.
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Продвижение Вооруженных сил Украины остановили благодаря качественной работе операторов FPV-дронов и артиллерии. Во время боевых действий российские бойцы ликвидировали танк Т-72 и БМП-1 противника.
Также штурмовая авиация группировки уничтожила три опорных пункта украинских боевиков к западу от Червоной Дибровы. Расчеты тяжелых огнеметных систем ликвидировали еще три «опорника» украинских боевиков.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские диверсионные группы активизировались на Краснолиманском направлении. В составе ДРГ присутствуют снайперы и расчеты противотанковых управляемых ракет.
* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
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