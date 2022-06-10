Российские паспорта начнут выдавать в Запорожской области с 11 июня

Жители Запорожской области смогут получить первые российские паспорта уже в субботу 11 июня. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее он заявлял, что в регионе увеличивается спрос на получение российских паспортов. Запись на подачу пакета документов заполнена на месяц вперед. В связи с этим в ближайшее время в области придется открыть как минимум два десятка центров для приема жителей.

Пока российские военные не освободили Запорожье от украинских националистов. Временной столицей региона назвали Мелитополь. Власти города уже сообщили, что регион начал подготовку к референдуму о вхождении в состав России. Также в Мелитополе решили вернуть улицам исторические названия. В последние годы некоторые из них получили названия в честь идеологов украинского нацизма.