Спецоперация 20 февраля 2023, 09:26 Российские истребители Су-35С стали бестселлером на внешнем рынке — Мантуров Вице-премьер Мантуров: истребители Су-35С стали бестселлером на внешнем рынке Пресс-служба Минобороны

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Российские истребители Су-57 решают многоплановые задачи в ходе спецоперации, поражая как воздушные, так и наземные цели, а Су-35С успешно применяются в воздушных боях. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В ответ на просьбу оценить опыт боевого применения и экспортные перспективы российских истребителей он заметил, что корректнее будет, если их эффективность в бою оценит основной заказчик — Минобороны.

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«Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей. Самолетам Су-35С нет равных в воздушных боях. Это наш бестселлер и на внешнем рынке», — добавил Мантуров.

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По его словам, конструкторы заложили в самолеты Су-34 новые возможности, которые позволяют эффективно уничтожать наземные цели высокоточным оружием. Успешное применение передовых российских авиакомплексов в бою способствует тому, что интерес к ним растет на мировом рынке, подчеркнул вице-премьер.

Ранее Минобороны публиковало кадры боевой работы экипажей Су-34 и Су-35С.