Армия 15 февраля 2023, 06:51 Минобороны показало боевой вылет российских истребителей Экипажи Су-30СМ и Су-35С уничтожили самолет ВСУ в зоне спецоперации на Украине

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Российские истребители во время очередного вылета уничтожили украинский самолет. Кадры боевой работы Су-30СМ и Су-35С показало Минобороны.

Экипажи российских истребителей подготовились к плановому вылету. Их задача — отработать патрулирование территории в заданном районе и прикрыть действия сослуживцев на ударных вертолетах, подразделений бомбардировочной и штурмовой авиации. На Су-30СМ и Су-35С подвесили ракеты разного класса и отправили на задание.

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Истребители поднялись в воздух. Во время полета они заметили цель — самолет Вооруженных сил Украины. Командование отдало приказ уничтожить. Экипажи выпустили ракеты, отследили точность удара и вернулись на аэродром.

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Минобороны также показало вылет ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. Они рассредоточились для свободы маневров и постоянно меняли формы построения. Прибыв на место, экипажи ударили по замаскированным командным пунктам и бронированной технике Украины.