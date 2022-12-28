Армия 28 декабря 2022, 16:12 ОАК передала Минобороны партию самолетов пятого поколения Су-57 Минпромторг: Минобороны получило от ОАК партию истребителей Су-57 Пресс-служба Минобороны

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) произвела и передала Минобороны партию истребителей Су-57. Об этом сообщили представители пресс-службы Минпромторга. Их процитировал ТАСС.

ОАК является частью Ростеха. Сами истребители собирались в Комсомольске-на-Амуре.

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«Завод имени Гагарина изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57», — сообщили сотрудники пресс-службы Минпромторга.

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По их словам, эта партия самолетов была подготовлена для ведомства в рамках программы поставок текущего года.

Это подтвердил и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он сказал, что данная партия истребителей пятого поколения Су-57 поставлена в рамках большого контракта с Минобороны. Также он сообщил, что в России планируют нарастить выпуск и производство таких самолетов. Сами Су-57 Чемезов назвал будущим российской боевой авиации. По его словам, в этих истребителях воплотились передовые технологии и конструкторские решения.