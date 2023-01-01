Спецоперация 01 января 2023, 17:16 Российские инженерные войска раздали еду и воду жителям Мариуполя. Видео Минобороны: инженерные войска ВС РФ раздали еду и воду жителям Мариуполя

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Бойцы сводного отряда инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России провели гуманитарную акцию для жителей левого берега Мариуполя. Им раздали питьевую воду и горячую еду. Минобороны России показало акцию на видео.

В левобережной части Мариуполя нет электричества, газа и питьевой воды и почти не работает социальная инфраструктура. Воду жителям раздали из скважины Новоазовска. Акцию организовало командование отряда.

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Накануне власти Запорожской области сообщили о передаче более 70 тонн гумпомощи военнослужащим 58-й армии Вооруженных сил России. Военнослужащих обеспечили теплыми вещами, зимним снаряжением и предметами быта. Регион планирует регулярно помогать российским бойцам.

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Также в конце декабря очередную порцию гуманитарного груза для военнослужащих в зоне спецоперации собрали жители Московской области в рамках акции «Доброе дело».