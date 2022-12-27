Подмосковье 27 декабря 2022, 09:21 Еще свыше 4 тонн гуманитарной помощи военнослужащим собрали в Подмосковье

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Жители Подмосковья собрали еще свыше четырех тонн гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО за неделю по акции «Доброе дело». Они приносили необходимые вещи в мобильный пункт в автобусе, который проехал за это время 1,2 тысячи километра.

Зампред правительства региона Анна Кротова рассказала, что акция дала возможность сделать доброе дело каждому жителю Московской области. Автобус, куда можно было принести товары, останавливался на площадях, вокзалах и рядом с торговыми центрами в Котельниках, Люберцах, Жуковском, Королеве и других округах.

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«Таким образом, люди имели возможность сразу же купить предметы первой необходимости и передать помощь волонтерам в мобильный пункт», — отметила она.

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Всю гуманитарную помощь отправят на склад в Балашиху. После сортировки и упаковки ее доставят получателям. Как отметила глава министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, активнее всего в акции участвовали жители Подольска и Котельниов. Там родители одного из волонтеров принесли генератор.

«Жители Королева отправили защитникам пять печек-буржуек. А в Химках на нужды бойцов, которые сейчас в зоне СВО, неравнодушные люди передали 262 комплекта термобелья. Всю собранную гумпомощь мы обязательно доставим нашим бойцам», — подчеркнула Швелидзе.

Акцию организовали министерство информационных и социальных коммуникаций и Минтранс региона вместе с волонтерами и областным перевозчиком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье продолжит помогать с оснащением военнослужащих. Он отметил, что поддержка требуется не только мобилизованным, но и жителям новых республик.