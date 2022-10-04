Российские десантники уничтожили 45 единиц техники ВСУ | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 08:16 Поделиться Telegram

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Viber Российские десантники уничтожили 45 единиц техники ВСУ Минобороны России показало с квадрокоптера удары артиллерии ВДВ по технике ВСУ

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Подразделения Воздушно-десантных войск России нанесли артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины. Они уничтожили в общей сложности 45 единиц военной техники, в том числе пять танков. Видео операции с воздуха показало Минобороны России.

Позиции украинских войск вычислили с помощью квадрокоптера. Разведчики уточнили координаты, и артиллерия ВДВ нанесла массированный удар.

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По противнику выстрелили несколько раз. На видео с большой высоты показали прицеливание и сами удары. ВСУ лишились бойцов и техники, в том числе пяти танков, шести боевых машин пехоты, 23 боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

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Минобороны России также показало подготовку мобилизованных бойцов на полигоне Балтийского флота. Они научились пользоваться гаубицей «Гиацинт» калибром 152 миллиметра. Для учебных стрельб подготовили полноразмерные мишени, солдат наставляли опытные офицеры-инструкторы.

Кроме того, в Калининградской области призывники отработали стрельбу из вооружения танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

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