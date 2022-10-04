Спецоперация 04 октября 2022, 06:19 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованные научились стрелять из пушек «Гиацинт» — видео Минобороны России показало учебные стрельбы пушками «Гиацинт» с участием мобилизованных

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Мобилизованные бойцы проходят боевую подготовку. Минобороны России показало учебные стрельбы на полигоне Балтийского флота, на которых призывники освоили работу с пушкой «Гиацинт».

Для обучения подготовили полноразмерные мишени, имитирующие боевую технику и солдат противника. По сценарию полевых учений, они появлялись внезапно, пытались пойти в контратаку и прорвать оборону. Задача солдат — не позволить им сделать это.

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Стрельбами руководили офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота из числа тех, кто имеет реальный боевой опыт. Они сделали особый упор на методику ведения разведки и корректировку артиллерийского огня. Бойцы научились заряжать пушки и наводить их на цель, изучили строение орудий и снарядов.

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Мобилизованные учились работать с гаубицей «Гиацинт» калибром 152 миллиметра. Это буксируемые артиллерийские установки, которые используют для ударов по бронированной технике, артиллерийским батареям, системам ПВО, пунктам управления и огневым точкам.

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