Мобилизованные россияне начали учебные стрельбы на полигонах Балтийского флота | 360°

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Мобилизованные россияне начали учебные стрельбы на полигонах Балтийского флота

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Военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, проводят учебные стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на полигонах Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

По данным Минобороны, основные пункты базирования Балтийского флота расположены в Балтийске Калининградской области и Кронштадте Ленинградской области. В его составе есть соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части ПВО.

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Ранее также стало известно, что часть мобилизованных отправились в Луганскую Народную Республику, где их тепло встретили местные жители. Люди подготовили для военнослужащих подарки и со слезами поблагодарили их за защиту. Жители ЛНР признались, что при киевской власти их притесняли, заставляли говорить исключительно на украинском языке.

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Частичная мобилизация в РФ

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