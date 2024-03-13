Спецоперация 13 марта 2024, 11:02 Российские десантники ночью высадились на занятом Украиной правом берегу Днепра Губернатор Сальдо: десантники провели операцию у основания Антоновского моста

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Штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» высадилась на правом берегу Днепра и застала противника врасплох. Вооруженные силы Украины потеряли в бою около 30 военнослужащих, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Операцию провели минувшей ночью. Морские пехотинцы, добровольцы и десантники высадились у основания Антоновского моста. Владимир Сальдо заявил, что противник не успел отреагировать на внезапное нападение и понес большие потери — бойцы разрушили пункт управления беспилотниками, станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения и связи.

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«Общие потери врага — до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь», — сказал он.

В русле Днепра российские подразделения подорвали буксир ВСУ. Его вывели из реки Кошевой, чтобы устроить провокацию.