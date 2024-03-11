11 марта 2024, 18:44
Российские бойцы подорвали буксир ВСУ в русле Днепра
Владимир Сальдо: российские войска подорвали выведенный в Днепр буксир ВСУ
Российские военнослужащие предотвратили провокацию Вооруженных сил Украины в русле Днепра, подорвав буксир противника. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой», — уточнил губернатор.
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Российские бойцы по-прежнему готовы к любым провокациям, которые могут устроить ВСУ в рамках так называемого наступления в Черном море, добавил Сальдо.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее сообщил, что атаки в акватории Черного моря стали подготовкой для будущей масштабной операции ВСУ в Крыму. По словам главы ГУР, украинские спецслужбы проверяли верность своих утверждений о путях отхода и ухода, а также пытались послать сигнал местному населению.
Российский сенатор Владимир Джабаров назвал заявление Буданова попыткой пиара или блефом. Политик подчеркнул, что Россия готова дать отпор любому врагу.
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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