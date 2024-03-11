Спецоперация 11 марта 2024, 18:44 Российские бойцы подорвали буксир ВСУ в русле Днепра Владимир Сальдо: российские войска подорвали выведенный в Днепр буксир ВСУ РИА «Новости»

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Российские военнослужащие предотвратили провокацию Вооруженных сил Украины в русле Днепра, подорвав буксир противника. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой», — уточнил губернатор.

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Российские бойцы по-прежнему готовы к любым провокациям, которые могут устроить ВСУ в рамках так называемого наступления в Черном море, добавил Сальдо.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее сообщил, что атаки в акватории Черного моря стали подготовкой для будущей масштабной операции ВСУ в Крыму. По словам главы ГУР, украинские спецслужбы проверяли верность своих утверждений о путях отхода и ухода, а также пытались послать сигнал местному населению.

Российский сенатор Владимир Джабаров назвал заявление Буданова попыткой пиара или блефом. Политик подчеркнул, что Россия готова дать отпор любому врагу.