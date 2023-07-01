Спецоперация 01 июля 2023, 12:39 Появилось видео с Антоновским мостом после удара «Искандером» по ВСУ «Омерзительная 8» показала последствия после удара по ВСУ возле Антоновского моста

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Российские военнослужащие группировки «Днепр» провели успешную зачистку местности у Антоновского моста. Они нанесли удар с помощью ракетного комплекса «Искандер» по ВСУ и ликвидировали 30 боевиков. Telegram-канал «Омерзительная 8» показал видео с последствиями.

Наполовину обрушился один пролет. Правобережная сторона Антоновского моста находится в технически исправном состоянии, передавал канал.

Ранее появлялись кадры штурма украинских боевиков в Марьинке. Российские военные 150-й мотострелковой дивизии уничтожили бойцов ВСУ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло никаких значимых результатов почти за четыре недели. Российская армия продолжает отражать атаки и держать оборону. Недооценка Украиной противника привела к плачевным результатам. ВСУ несут большие потери как в технике, так и в живой силе.