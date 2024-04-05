Спецоперация 05 апреля 2024, 07:41 Российские десантники лишили ВСУ «высотного» преимущества у Часова Яра Десантники ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на окраине Часова Яра РИА «Новости»

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Подразделения Воздушно-десантных войск России заняли высоты на восточной окраине Часова Яра, вышли к микрорайону Новому и усилили обстрелы. Об этом сообщило «Военное обозрение».

Продвигаясь южнее Богдановки, десантники овладели высотами к востоку от Часова Яра и закрепились на них. По словам автора статьи, это большое достижение, так как российским военным удалось лишить Вооруженные силы Украины «высотного» преимущества на этом участке боевых действий.

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На западе Часова Яра войска вышли к микрорайону Новый. Бои продолжились у канала Северский Донец — Донбасс. Противник оборудовал огневые точки на верхних этажах многоквартирных домов.

«Ситуация в городе самая сложная [с начала СВО]. Российские войска усиливают обстрелы каждый день. Это создает огромную нагрузку. Много пожаров», — заявил глава Часовоярской городской военной администрации киевского режима Сергей Чаус.

Переход Часова Яра под контроль России станет переломным моментом в освобождении ДНР, заявил военный эксперт Олег Глазунов. Российские войска получат выход к Краматорску и Славянску.