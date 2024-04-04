Спецоперация 04 апреля 2024, 11:14 ВСУ разместили артиллерийские системы в спальных районах Часова Яра Марочко: украинские боевики превратили центр Часова Яра в укрепрайон Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ использовали практически все дома в центре Часова Яра для военных целей. В подвалах административных зданий боевики хранят оружие, а в спальных районах размещают артиллерийские и зенитные системы. Об этом РИА «Новости» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт рассказал, что украинские военные превращают подвальные помещения в арсеналы, пункты управления и полевые госпитали. Несмотря на это, в городе все еще остаются мирные граждане, добавил Марочко.

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«В центре населенного пункта Часов Яр не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях». — подчеркнул он.

Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков предположил, что ВСУ придется этим летом провести серьезные бои. По его словам, они будут иметь большое оперативно-стратегическое значение для страны.