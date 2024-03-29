29 марта 2024, 07:23
Российские бомбардировщики Су-34 нанесли удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Су-34 нанесли удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении
Бомбардировщики Су-34 ВКС России ударили управляемыми бомбами по украинским позициям на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что удары нанесены по опорному пункту и живой силе ВСУ. Российские летчики применили фугасные авиабомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.
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Это позволяет наносить высокоточные удары, не приближаясь к ПВО противника. Разведка подтвердила, что указанные цели уничтожены.
ВС России ведут активные действия на этом направлении. Ранее они применили авиабомбы ФАБ-500, ударив по украинскому командному пункту. Военнослужащие также уничтожили два полевых склада ВСУ с боеприпасами.
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