Спецоперация 15 апреля 2024, 10:04 Российские бойцы уничтожили бойцов ВСУ в Гуляйполе Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили украинских военных и их технику в Гуляйполе РИА «Новости»

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Скопления украинских военных и их техники российские военные уничтожили в городе Гуляйполе. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населенном пункте Гуляйполе. После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы», — заявил Лебедев.

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Под ударами также оказались населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб. Кроме того, по данным подпольщика, российские войска нанесли удар по складу в Сумской области. Взрыв был слышен в нескольких километрах.

Под удар попал и энергетический объект возле железнодорожной станции Лосево в Харькове. После этого начались перебои в электроснабжении.

Ранее российские войска поразили расположение французских наемников в Славянске. Военные доставили самоходную артиллерийскую установку CAESAR для украинских боевиков.