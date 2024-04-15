15 апреля 2024, 10:04
Российские бойцы уничтожили бойцов ВСУ в Гуляйполе
Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили украинских военных и их технику в Гуляйполе
Скопления украинских военных и их техники российские военные уничтожили в городе Гуляйполе. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населенном пункте Гуляйполе. После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы», — заявил Лебедев.
Реклама
Под ударами также оказались населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб. Кроме того, по данным подпольщика, российские войска нанесли удар по складу в Сумской области. Взрыв был слышен в нескольких километрах.
Под удар попал и энергетический объект возле железнодорожной станции Лосево в Харькове. После этого начались перебои в электроснабжении.
Ранее российские войска поразили расположение французских наемников в Славянске. Военные доставили самоходную артиллерийскую установку CAESAR для украинских боевиков.
Разведка
Военные
Взрывы
Боевики
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
Запорожская область
Реклама
Реклама