Спецоперация 27 января 2024, 00:41 Российские бойцы продвигаются вперед в Соледаре, несмотря на сложную ситуацию — Путин Путин: ситуация в Соледаре непростая, но ВС РФ продвигаются вперед РИА «Новости»

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В Соледаре сложилась непростая обстановка, однако росссийские военные продолжают продвигаться вперед. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации в Государственном морском техническом университете Санкт-Петербурга.

«Там ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается со всех сторон контратаковать, но у него ничего не получается. Наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям», — сказал глава государства.

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По словам Путина, ВС РФ постепенно выходят на канал. До него осталось примерно 800 метров.

Также президент заявил, что российская сторона борется за справедливое дело. Специальная военная операция — это способ прекращения войны, которую устроило украинское руководство в 2014 году. РФ непременно добьется реализации поставленных целей, считает глава государства.